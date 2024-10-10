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Sahte Kimlikle Yakalanan Cezaevi Firarisi, Hızla Cezaevine Gönderildi

Sahte Kimlikle Yakalanan Cezaevi Firarisi, Hızla Cezaevine Gönderildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma yol kontrolü sırasında sahte kimlik ibraz eden cezaevi firarisi yakalandı. 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli, adli işlemlerinin ardından cezaevine geri gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesindeki yol kontrolleri esnasında sahte kimlik veren şüpheli, jandarmanın dikkatinden kaçamazken, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde vatandaşların huzur ve güvenliği ile aranan suçluların yakalanması hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motorlu Trafik Timi tarafından Söke ilçesi Asri Mezarlık önünde bulunan Yol Kontrol Noktasında yapılan asayiş ve trafik uygulaması esnasında bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde şüpheli bir şahsın başka bir şahsa ait kimlik bilgileri bulunan sahte sürücü belgesi ibraz ettiği ve kullandığı tespit edildi. Yapılan araştırmada "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma" suçlarından aranan ve 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar T.T. olduğu tespit edildi. Kıskıvrak yakalanan şüpheli hakkında ayrıca Resmi Belgede Sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli T.T. adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Jandarma Cezaevi 3-sayfa Güncel trafik Hukuk Söke Suç

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