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Sahte Kimlikle Kaçak Yaşayan Cezalı Şahıs Yakalandı

Sahte Kimlikle Kaçak Yaşayan Cezalı Şahıs Yakalandı
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Aksaray'da 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 10 yıl boyunca sahte kimlikle kaçak yaşayan Ç.A., Eskişehir'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıl boyunca sahte kimlikle kaçak yaşayan şahıs, Eskişehir'de yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 yıldır aranan ve nitelikli cinsel saldırı, basit yaralama ile tehdit suçlarından 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.A.'nın (47) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şahsın Eskişehir'de olduğunu belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Tespit edilen adrese operasyon yapan asayiş ekipleri şahsı saklandığı evde yakaladı. 10 yıl boyunca sahte kimlikle kaçak yaşadığı öğrenilen Ç.A. sağlık kontrolünün ardından Aksaray'a getirildi. Burada emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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