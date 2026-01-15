Haberler

Sahte kimlikle başkasının arsasını 10 milyon TL'ye sattı

Sahte kimlikle başkasının arsasını 10 milyon TL'ye sattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da sahte kimlik düzenleyerek başkasına ait arsayı 10 milyon TL'ye satan bir şüpheli, tapu görevlisinin dikkati sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da sahte kimlik düzenleyerek başkasına ait arsayı 10 milyon TL'ye satan şüpheli, tapu görevlisinin dikkati sayesinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yüksek meblağlı bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkarıldı. 14 Ocak 2025 günü saat 19.30 sıralarında gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde M.Ş.G. (44) isimli şüphelinin, M.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı, bu kimlik üzerinden M.Ç. adına banka hesabı açtırdığı ve müşteki N.U. (55) tarafından bu hesaba 10 milyon TL para transferi yapıldığı tespit edildi. Şüphelinin, M.Ç.'ye ait arsayı sahte evraklar düzenleyerek satmaya çalıştığı, tapu işlemleri sırasında görevli memurun dikkati sayesinde durumun fark edildiği belirlendi.

Olayın bildirilmesi üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda M.Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para yollayan Osimhen bin pişman oldu
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi

İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi