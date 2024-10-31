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Sahte Kimlik Kullanan ve 87 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Sahte Kimlik Kullanan ve 87 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da yapılan polis denetiminde, sahte kimlik kullandığı tespit edilen ve 23 farklı suçtan 87 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan R.A. adlı şahıs yakalandı. Şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 farklı suçtan 87 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen şahıs Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçtakilerin kimlik kontrolünü yapan ekipler şahıslardan birisinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit etti. Ardından ekipler yaptıkları detaylı sorgulamada şahsın sahte kimlik kullandığını ve gerçek isminin R.A., olduğunu belirledi. Şahsın ayrıca adam öldürme, yağma, hırsızlık, mala zara verme, çocuğun cinsel istismarı suçlarından 87 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüphelinin işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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