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Sahte kararla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini satan şebekenin firari şüphelisi yakalandı

Sahte kararla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini satan şebekenin firari şüphelisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekenin firari şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekenin firari şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekeye geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti. 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonun firari şüphelisi Serkan K. yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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