Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Sahte İnternet Sitesiyle 500 Milyon TL Dolandırıcılık: 61 Çete Üyesi Yakalandı

Sahte İnternet Sitesiyle 500 Milyon TL Dolandırıcılık: 61 Çete Üyesi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de internet üzerinden sahte ikinci el eşya ve telefon satışı yaparak 250'den fazla kişiyi dolandıran 61 çete üyesi, adliyeye sevk edildi. Yapılan operasyonda, sahte siteler aracılığıyla 500 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan çete üyelerine ait birçok malzeme ele geçirildi.

Kurdukları sahte internet sitesi üzerinden ikinci el eşya ve telefon satışı vaadiyle Türkiye genelinde 250'den fazla kişiyi 500 milyon TL dolandıran 61 çete üyesi, Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Nevşehir'de internet üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaparak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik 8 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve operasyonda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Mersin başta olmak üzere Edirne, Tekirdağ, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 36 adet başka kişilere ait kredi kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 2 adet ruhsatsız tabanca, 42 fişek, 27 uyuşturucu hap ve yüklü miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirilmişti.

Sahte site kurmuşlar

Savcılık talimatıyla Nevşehir'deki 4 müştekinin farklı bankalara göndermiş olduğu paraların takibini yapan ekipler, paraların kripto varlıklar üzerinden kendi hesaplarına transfer edildiğini belirledi. Çalışmayı derinleştiren ekipler, Serkan K.'nin lideri olduğu çetenin sahte internet siteleri üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaptığını, ağına düşürdükleri vatandaşlara şantaj yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Çete lideri Serkan K. ile annesi, kardeşi, kayınbabası, kayınbiraderi ve baldızının bilgisayar ve telefon başında nöbetleşe durdukları, her 8 saatte bir nöbet değiştikleri de belirlendi.

Zanlıların dolandırıcılıktan elde edilen paraları banka ve kripto para hesapları üzerinden kripto paraya çevirdikleri belirlendi. Soğuk cüzdandaki para hacminin ise yaklaşık 500 milyon TL olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, zanlıların aynı yöntemle Türkiye genelinde 250'den fazla vatandaşı 500 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan çete lideri Serkan K. ile eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 61 kişi, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Nevşehir Adliyesi'ne getirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bitcoin Donald Trump etkisiyle yeniden yükselişe geçti
img

Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi
img

Son günlerin kabusu! Hastaneye yürüyerek gelip entübe oluyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli tarafından göreve getirilen Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa etti

Bahçeli göreve getirmişti! İstifasını sosyal medyadan duyurdu
Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.