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Sahte İnternet Sitesiyle 500 Milyon TL Dolandırdılar: 61 Çete Üyesi Adliyeye Sevk Edildi

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Kurdukları sahte internet sitesi aracılığıyla Türkiye genelinde 250'den fazla kişiyi dolandıran 61 çete üyesi, Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çete lideri ve ailesi gözaltına alındı.

61 çete üyesi adliyeye sevk edildi

Telefon başında nöbetleşe beklemişler

NEVŞEHİR - Kurdukları sahte internet sitesi üzerinden ikinci el eşya ve telefon satışı vaadiyle Türkiye genelinde 250'den fazla kişiyi 500 milyon TL dolandıran 61 çete üyesi Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Nevşehir'de internet üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaparak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik 8 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve operasyonda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çete lideri Serkan K. ile eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 61 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Savcılık talimatıyla Nevşehir'deki 4 müştekinin farklı bankalara göndermiş olduğu paraların takibini yapan ekipler, paraların kripto varlıklar üzerinden kendi hesaplarına transfer edildiğini belirledi.

Sahte site kurmuşlar

Çalışmayı derinleştiren ekiplerce Serkan K.'nin lideri olduğu çetenin sahte internet siteleri üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaptıkları, ayrıca ağına düşürdükleri vatandaşlara şantaj yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda çete lideri Serkan K. ile annesi, kardeşi, kayınbabası, kayınbiraderi ve baldızının bilgisayar ve telefon başında nöbetleşe durdukları, her 8 saatte bir nöbet değiştikleri ve dinlendikleri belirlendi.

250 kişiyi 500 milyon dolandırdılar

Zanlıların dolandırıcılıktan elde edilen paraları banka ve kripto para hesapları üzerinden kripto paraya çevirdikleri belirlendi. Soğuk cüzdandaki para hacminin ise yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada aynı yöntemlerle Türkiye genelinde 250'den fazla mağduru 500 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik; Mersin başta olmak üzere, Edirne, Tekirdağ, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya ve İstanbul illerindeki 63 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Operasyonda ayrıca 36 adet başka kişilere ait kredi kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 2 adet ruhsatsız tabanca, 42 fişek 27 uyuşturucu hap ve yüklü miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Nevşehir Emniyetindeki işlemleri tamamlanan zanlılar bu gün sabah saatlerinde doktor kontrolünden geçirildikten sonra Nevşehir Adliyesi'ne getirildi.

Sahte İnternet Sitesiyle 500 Milyon TL Dolandırdılar: 61 Çete Üyesi Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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