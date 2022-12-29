Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte ilanla 6 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon: 44 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Sahte ilanla 6 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon: 44 gözaltı

Adana merkezli 9 ilde internet üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 9 ilde internet üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, otomobil yedek parçası satma vaadiyle 192 kişiyi 6 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 45 kişiyi tespit etti. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, Adana merkezli 9 ilde 45 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Yapılan baskınlarda 44 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde yakalanan şebeke liderleri S.C., M.G. ve Y.C. kente getirildi. Şebekenin, otomobil yedek parçası satma vaadiyle ağlarına düşürdükleri 192 kişiyi 6 milyon TL dolandırdığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title