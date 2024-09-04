Sahte içki yapımında kullanılan 2 ton etil alkol ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polisin takibi sonucu sahte içki yapımında kullanılan 2 ton etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içkiyle ilgili takip ve çalışma yaptı. Bugün saat 16.30 sıralarında Samsun-Ankara karakolu üzerinde takibe alınan A.A. idaresindeki minibüs durduruldu. Yapılan aramada koliler halinde paketlenmiş sahte içki yapımında kullanılan 2 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.