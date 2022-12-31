Sahte içki üretilen eve operasyon 3. Sayfa Haberleri Sahte içki üretilen eve operasyon Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde jandarma ekiplerine bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda el yapımı şarap, etil alkol ruhsatsız silah ele geçirildi. Sahte içki üretilen eve operasyon KAYSERİ - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde jandarma ekiplerine bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda el yapımı şarap, etil alkol ruhsatsız silah ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Karaözü Mahallesinde N.C.Ö.'nün ikametinde kaçak şarap üretimi yaparak sattığına yönelik bilgiler elde edildi. Yışbaşı öncesi şüphelinin ikametinde yapılan aramada, *5 ve 50 kiloluk bidonlar içerisinde el yapımı 426 litre şarap, 10 litre etil alkol, 1 şişe kaçak rakı, 30 şişe viski, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tüfeklere ait fişek, 6 şişe alkol kiti ve aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sarıoğlan Jandarma 3. Sayfa Haberler

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