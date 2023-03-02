Sahte hesaplarla yedek otomobil parçaları satıp, 7 kişiyi dolandırdılar 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de sahte sosyal medya hesapları üzerinden düşük fiyattan yedek otomobil parçaları satışı yaparak 7 kişiyi dolandıran şahıslar, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Kocaeli'de sahte sosyal medya hesapları üzerinden düşük fiyattan yedek otomobil parçaları satışı yaparak 7 kişiyi dolandıran şahıslar, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Edinilen bilgiye göre, sahte sosyal medya hesapları açan dolandırıcılar, düşük fiyattan yedek otomobil parça satışı vaadiyle 7 kişiyi dolandırdı. Bunun üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, konuyla alakalı operasyon düzenledi. 28 Şubat Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sahte hesaplarla yedek otomobil parçaları satıp, 7 kişiyi dolandırdılar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.