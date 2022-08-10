Haber : Sahte gelinin altın tuzağı JASAT'ta takıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte gelinin altın tuzağı JASAT'ta takıldı

 - Güncelleme:

Sahte gelinin altın tuzağı JASAT'ta takıldı Altınları alıp kayıplara karışan sahte gelin jandarma tarafından yakalandı Şanlıurfa'dan Sivas'a gidip düğün hediyesi olarak aldığı altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin, JASAT tarafından yakalandı.

Sahte gelinin altın tuzağı Jasat'ta takıldı

Altınları alıp kayıplara karışan sahte gelin jandarma tarafından yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'dan Sivas'a gidip düğün hediyesi olarak aldığı altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin, JASAT tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta yaşayan R.Ç. isimli şahıs, Şanlıurfa'da yaşayan H.Y. isimli kadınla tanıştı. Evlilik için harekete R.Ç., başlık parası verip geline altın aldıktan sonra H.Y.'i alıp Sivas'a gitti. Evliliğinin ilk sabahında uyandığında H.Y.'yi evde bulamayan R.Ç., dolandırıldığını düşünerek jandarmaya gitti. Sivas'taki jandarma ekipleri durumu Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timine bildirdi.

Altınları satamadan yakalandı

Sahte gelinin izini süren Şanlıurfa JASAT ekipleri, altınları satamadan kıskıvrak yakaladı. Sahte gelinin üzerinde yapılan aramada ise damadın düğün hediyesi olarak aldığı altın zincirli 5'i bir yerde, 2 adet altın bilezik, 3 adet altın yüzük ve 3 adet altın küpe ele geçirildi.

Gözaltına alınan sahte gelin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Sivas JASAT 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title