Sahte Elektronik İmzalarla İşlem Yapan 220 Kişi Hakkında Adli İşlem
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamu kurumlarının bilişim sistemlerine izinsiz giren 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve bunlardan 199'u hakkında kamu davası açıldığını açıkladı. 37 kişi tutuklanırken, 150 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girerek sahte elektronik imzalarla işlem yaptıkları tespit edilen 220 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Bunlardan 37'si hakkında tutuklama kararı verilmiş, 150 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa