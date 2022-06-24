Son dakika haberleri: Sahte elektrik işçisi yeleğiyle kablo hırsızlığı: 2 gözaltı Edinilen son dakika haberine göre Sahte elektrik işçisi yeleğiyle kablo hırsızlığı: 2 gözaltı Samsun'da giydiği sahte elektrik işçisi yeleğiyle enerji nakil hattı çalan 2 zanlı, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Sahte elektrik işçisi yeleğiyle kablo hırsızlığı: 2 gözaltı SAMSUN - Samsun'da giydiği sahte elektrik işçisi yeleğiyle enerji nakil hattı çalan 2 zanlı, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıyusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen jandarma ekipleri birinin üzerinde sahte elektrik işçisi yeleği bulunan H.S.ile M.A.'yı enerji nakil hattını keserken suçüstü yakaladı. Olay yerinde jandarma tarafından yapılan araştırmada 5 metre kesilmiş kablo, 1 adet demir kesme makası, 1 adet balta, 1 adet yankeski, 1 adet el tartısı, 2 adet işçi eldiveni ve muhtelif hırdavat malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan H.S. ve M.A.'nın araçlarında yapılan aramada ise 8 kilo kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Üzerinde sahte elektrik işçisi yeleği bulunan H.S. ise söz konusu yeleğini motosiklet kullanırken giydiğini savundu. Jandarmadaki sorguları tamamlanan H.S. ve M.A., "enerji nakil kablo hırsızlığı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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