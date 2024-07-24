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Sahte ehliyet operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

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Jandarma ekipleri tarafından Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. 3 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 60 kişiye ait sahte ehliyet ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen sahte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Gürcistan ehliyeti operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü savcı tarafından, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda KKTC ve Gürcistan ülkelerine ait sahte ehliyet üretilip para karşılığı satıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ordu, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da operasyon düzenledi. Operasyonda B.E., C.T., C.Ç. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 60 kişide sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi jandarmadaki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.E., C.T. ve M.Ç. savcıya ifade verip serbest bırakılırken, C.Ç. ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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