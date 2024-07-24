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Sahte ehliyet operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

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Jandarma ekipleri tarafından Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda sahte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Gürcistan ehliyeti üretildiği ve satıldığı tespit edildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı ve 60 sahte ehliyet ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen sahte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Gürcistan ehliyeti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda KKTC ve Gürcistan ülkelerine ait sahte ehliyet üretilip para karşılığı satıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ordu, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da operasyon düzenledi. Operasyonda B.E., C.T., C.Ç. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 60 kişide sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi jandarmadaki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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