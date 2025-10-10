Sahte e-imza Soruşturmasında 94 Gözaltı, 23 Kişi Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sahte e-imza soruşturmasında 22 ilde gerçekleştirilen 3. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle çıkarılan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve sertifika düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ilde yapılan 3. dalga operasyonlarda 94 şüpheli gözaltına alındı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İfadelerin ardından 23 şüpheli tutuklanırken, 69 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ev hapsi cezası aldı. - ANKARA