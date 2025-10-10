Haberler

Sahte E-imza Soruşturmasında 93 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-imza soruşturmasında 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 93 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sahte e-imza soruşturmasında 22 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 93 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle çıkarılan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve sertifika düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda 93 şüpheli gözaltına alındı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltına alınan 93 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak

Yeni düzenleme geliyor! Öğretmenlerin artık bunları giymesi yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülkeyi 7.4'lük deprem vurdu, yetkililer tsunami uyarısında bulundu
Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak

Yeni düzenleme geliyor! Öğretmenlerin artık bunları giymesi yasak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.