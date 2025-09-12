Sahte E-imza Duruşmasında Tutukluluk Halinin Devamı Kararlaştırıldı

Sahte E-imza duruşmasında yargılanan 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, tutuklu elebaşı Kadiroğlu, "Düzce Üniversitesinde doktora öğrencisiyim ders kaydı yaptırmam gerekiyor. Tutuklu kalmam nedeniyle okuldan atılabilirim" dedi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Ziya Kadiroğlu, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen, Yalçın Maraşlı, Mıhyeddin Yakışır ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Cengiz Akkılıç ise SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme hakimi dava dosyasına gelen evrakı okudu ve birleştirilme talebinin kesinleşmediğini belirtti. Ardından söz alan savcı, davaya sunulan katılma taleplerinin kabul edilmesini ve sanıkların eylemlerinin yoğunluğu ile delilleri karartma ihtimalleri olmasından ötürü tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Söz alan tutuksuz sanık Akkılıç adı geçen olayla ilgili hiçbir alakasının olmadığını belirtti. Tutuklu sanık Dağhan ise tutukluluk durumundan dolayı zarar gördüğünü ifade ederek, "Tutuklu kalmamdan dolayı ailem de zarar görmeye başladı. Psikolojik ve maddi zarar gördük. Tek suçum bir yere para yatırmak" dedi.

"Tutuklu kalmam nedeniyle okuldan atılabilirim"

Örgüt elebaşı tutuklu sanık Kadiroğlu ise delillerin bulunmasına yardım ettiğini iddia ederek, "Karartılacak bir delil yoktur. Düzce üniversitesinde doktora öğrencisiyim ders kaydı yaptırmam gerekiyor. Tutuklu kalmam nedeniyle okuldan atılabilirim" beyanında bulundu.

Diğer sanık Gülen ise şu ifadelere yer verdi:

"Ben 9 aydır işlemediğim bir suçun cezasını yatıyorum. Evim barkım yıkılmak üzere, ailem dağılmak üzere ayrıca medyada bu olayla ilgili çıkan haberlerden dolayı zarar görmekteyim. Sağlık durumlarım kötüye gitmektedir. Tahliyemi talep ediyorum."

Tutuklu sanık Maraşlı, bir kereye mahsus e-imza çıkarttığını dile getirerek, "Başka biri eylemim de yoktur. Gerekirse adli kontrol şartı uygulanarak tahliyemi talep ediyorum. Adli sicil kaydım da yoktur" dedi.

Diğer tutuklu sanık Yakışır'da önceki beyanlarını tekrar ederek, "Yaklaşık 9 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum. Ayhan Ateş isimli şahıs bana 2024'te bir dosyada yardım edeceğini söyledi. Benden E-imza çıkarmamı istedi. Kendisi çakarlı araçla gezerdi. Benden de 4-5 tane imza çıkartmamı istedi. Sonrasında bunlardan 2-3 tanesini Ziya Kadiroğlu isimli şahsa teslim ettim. Kalanı da Ayhan Ateş isimli şahsa teslim ettim. Bir tanede telefon vermişti. Bir kaç kişiyle görüşme yapmıştım" ifadelerinde bulundu.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar Yusuf Halil Akyüz, Hamza Korkmaz, Muhammed Yıldız, Ömer Güllü ve Yakup Yüce hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, TÜRKTRUST, Türkiye Barolar Birliği ve Malatya Barosu'nun davaya katılma talepleri reddedildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Ekim'e erteledi. - ANKARA