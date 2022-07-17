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Sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar: 6 bin dolar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar: 6 bin dolar ele geçirildi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, piyasaya sürülmek istenen sahte 6 bin dolar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar: 6 bin dolar ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, piyasaya sürülmek istenen sahte 6 bin dolar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Mali Büro Amirliği ekipleri; kentte bulunan bir alışveriş merkezinde S.A. ve M.E.A.'nın sahte dolarlarla alışveriş yapacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerce yapılan çalışmada; şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan arama sonucu toplam 6 bin sahte dolar ele geçirildi. S.A. ve M.E.A.'nın farklı illerde sahte dolarları piyasaya sürdüğü değerlendirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

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