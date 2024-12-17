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Sahte dolar mağduru tekstilci: 4 kez makineden geçirdim; dördünde de geçti

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Bakırköy'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Cihan Ş., toptan alışveriş yapan müşterilerin ödemesini dolarla almak zorunda kaldığını ve sonradan bu dolarların sahte olduğunu öğrendiğini belirtti. Cihan Ş., dolarları döviz bürosu ve bankaya götürdüğünde, her iki yerin de dolarların sahte olduğunu söylediğini ifade etti. Mağdur Cihan Ş., durumu savcılığa bildirdi ve suç duyurusunda bulundu.

BAKIRKÖY'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Cihan Ş., 15 bin ABD doları dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Döviz bürosu ve banka yetkililerinin dolarların sahte olduğunu söylemesi üzerine adli süreç başlatıldı. Mağdur Cihan Ş., "Ödeme dolar döviz olarak geldi. Tabii istemedik Türk lirası istedik. O esnada döviz büroları kapalıydı, mecburen almak zorunda kaldık; ama biz bunları 4 kez makineden geçirdik, 4 defa bizzat kendim geçirdim makineden, dördünde de geçti." diye konuştu.

Piyasada sahte 50 ve 100 dolar tedirginliği sürüyor. Vatandaşların sahteyle gerçeğini ayırt edemediği dolarlar iddiaya göre, sayma makinesinden de geçiyor. Bakırköy'de tekstil işiyle uğraşan Cihan Ş. sahte dolar kullanan dolandırıcılar tarafından mağdur edildi. Cihan Ş.'nin Bakırköy'deki dükkanına 26 Kasım Salı günü saat 20.30'da toptan alışveriş yapmak için 3 kişi geldi. Alışveriş yapan müşteriler ödemeyi dolarla yapacaklarını söyledi. Ticaretin bozulmaması için Cihan Ş.15 bin doları kabul etti. Dolarları döviz bürosuna götürdükten sonra burada sahte olduğunun söylemesi üzerine mağdur, bu kez bankaya gitti. Bankanın da dolarların sahte olduğunu ifade etmesi üzerine sonra mağdur tekstilci savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Cihan Ş. "Ödeme dolar olarak geldi. Tabii istemedik Türk lirası istedik. O esnada döviz büroları kapalıydı, mecburen almak zorunda kaldık; ama biz bunları 4 kez makineden geçirdik, 4 defa bizzat kendim geçirdim makineden, dördünde de geçti. Mecburen almak zorunda kaldık ticaretin devam edebilmesi için. Ertesi gün çalıştığımız döviz bürosuna gönderdik dolarları, orada sahte olduğu söylendi inanamadım" dedi.

'TÜRK LİRASI İSTEDİK DOLAR GELDİ'

15 bin dolar dolandırılan Cihan Ş., "Yıllardır tekstille uğraşıyoruz ve tekstil işindeyiz. Mesai saatine yakın dükkanımıza müşteri geldi, ürünleri beğendi. Ürünleri beğendikten sonra ödeme konusuna geçtik ve ödemeyi sorduk. Bize nakit yapacaklarını söylediler, biz banka havalesi istedik ama nakit dediler. Faturaları kesip teslim ettik. Ödemenin geleceğini söyleyerek bizi biraz daha beklettiler. Sonra ödeme dolar olarak geldi. Tabii istemedik Türk lirası istedik. O esnada döviz büroları kapalıydı, mecburen almak zorunda kaldık; ama biz bunları 4 kez makineden geçirdik, 4 defa bizzat kendim geçirdim makineden, dördünde de geçti. Mecburen almak zorunda kaldık ticaretin devam edebilmesi için. " dedi.

'DÖVİZ BÜROSU DA BANKA DA SAHTE DEDİ'

Cihan Ş. "Ertesi gün çalıştığımız döviz bürosuna gönderdik dolarları, orada sahte olduğu söylendi inanamadım. Mecbur kaldım, aldık dolarları bankaya götürdük. Bankada da bu dolarların sahte olduğunu söylediler. Yıllardır çalıştığımız bankaydı, bizzat banka müdürü geldi. Böyle bir durum var, 'Dolarlar sahte, bunu savcılığa bildirin suç duyurusunda bulunun' dediler. Banka da aynı şeyi söyleyince avukatımızı aradık, avukatımız geldi savcılığa suç duyurusunda bulundu daha sonra adli süreç başladı. Mağduruz, adalet bekliyoruz, devletimizden yardım bekliyoruz. İnşallah bir an önce mağduriyetimiz giderilir" şeklinde konuştu.

'BİLEREK KABUL EDERSENİZ 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR'

Mağdur Cihan Ş.'nin avukatı Burak Mert Aktaş ise, "Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı sahte olarak üreten, nakleden, ülkeye sokan, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin liraya kadar da adli para cezasıyla cezalandırılıyor. Maddenin devamında sahteliğini bilerek parayı kabul ederseniz, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve yine adli para cezasıyla cezalandırılıyorsunuz. Vatandaşlarımızın en fazla dikkat etmesi gereken husus; sahteliğini bilmeden kabul ettiğiniz bir parayı, sahte olduğunu bilerek eğer tedavüle koyarsanız 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyorsunuz" dedi.

'SAKİN OLUNMALI EMNİYETE HABER VERİLMELİ'

Avukat Aktaş sahte dolarla karşılaşanların yapması gerekenlere de değinerek, "Burada vatandaşlarımızın neye dikkat etmesi gerekiyor? Sahte parayla karşılaştığı zaman dikkat etmesi gereken konu, öncelikle sakin olunmalı, kişinin tespit edilmesi çok önemli. Kesinlikle almış olduğunuz parayı, aldığınız kişiye iade etmemeniz gerekiyor. Sanık olurum, yargılanırım korkusuyla pasif kalınmaması gerekmekte. Bu durumun en kısa sürede emniyet güçlerine bildirilmesi gerekiyor çünkü unutulmamalıdır ki bu husus bir örgütün bir şebekenin aranan bir failin ortaya çıkmasında çok önemli done olabilir. Müvekkilimizin, suç duyurusunu gerçekleştirdik. Ticaretten kaynaklanan bir sahte dolar alım işlemi olmuş, kendisini banka ve döviz büroları yetkileri uyardıktan sonra bizlere haber verdi. Biz de gerekli suç duyurularında bulunduk, süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahte dolar mağduru tekstilci: 4 kez makineden geçirdim; dördünde de geçti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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