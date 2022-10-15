Sahte dolar ile Irak Dinarı ele geçirildi

Niğde'de KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 şüpheliden 6 bin 600 sahte Amerikan Doları ile 7 bin sahte Irak Dinarı ele geçirildi.

Niğde'de KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 şüpheliden 6 bin 600 sahte Amerikan Doları ile 7 bin sahte Irak Dinarı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri yaptığı çalışmalarda 2 şüpheli şahsın üzerinden, 96 adet 50'lik sahte Amerikan Doları, 18 adet 100'lük sahte Amerikan Doları ve 7 adet 1000'lik sahte Irak Dinarı olmak üzere toplamda 6 bin 600 sahte Amerikan Doları ve 7000 sahte Irak Dinarı ele geçirdi.

İfadeleri alınan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE