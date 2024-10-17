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Sahte deterjan operasyonu: 2 milyonluk vurguna jandarma baskını

Sahte deterjan operasyonu: 2 milyonluk vurguna jandarma baskını
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 2 Milyon TL olan 19 ton 440 kilogram satışa hazır sahte markalı deterjan ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 2 Milyon TL olan 19 ton 440 kilogram satışa hazır sahte markalı deterjan ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üreten firmaya operasyon yapıldı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 Milyon TL olan; 19 ton 440 kilogram satışa hazır sahte markalı deterjan ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan Y.B. isimli 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Operasyon gaziantep Jandarma 3-sayfa Ekonomi Hukuk

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