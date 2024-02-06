Sahte dekontla 90 bin TL alışveriş yapan 3 şüpheli yakayı ele verdi

KOCAELİ - Kocaeli'de sahte dekontla 90 bin TL değerinde malzeme satın alan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli, sahte dekontla 90 bin TL değerinde ürün alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden 2 mağdur polis karakoluna giderek şikayette bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren G.G., E.C ve S.K isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.