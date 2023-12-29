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Sahte çekleri piyasaya süren çete yakalandı

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Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla sahte çekleri piyasaya süren çete yakalandı. Operasyonda sahte çekler, silahlar ele geçirildi ve 5 şüpheli tutuklandı.

Sahte çekleri piyasaya süren çete, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, findeks raporları yüksek büyük şirketlerin bilgilerini ele geçiren ve bu bilgilerle düzenledikleri sahte çekleri Antalya'nın Elmalı, Demre, Kumluca, Kepez ilçelerinde piyasaya sürdükleri belirlenen 6 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya, Hatay ve Ankara illerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte çekler, 1 adet tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi. Demre Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Zanlıların daha önce aynı suçlardan tutuklandıkları ve cezaevinden tahliye oldukları öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kumluca Antalya Ankara Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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