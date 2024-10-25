Sahte Çekle Araç Alımı: İki Kişi Tutuklandı

Sahte çekle panelvan araç satın alan 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Bursa'dan sahte çekle panelvan araç satın alan 2 kişi Samsun'da polis tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan sahte çekle panelvan araç satın alınmasıyla ilgili şikayet üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak Samsun'da bulunan A.F. ve C.A.B. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Atakum ve İlkadım ilçesinde yaptığı takip ve çalışma sonucu A.F. ve C.A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile Bursa Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Akşam saatlerinde nöbetçi mahkemece tutuklanan A.F. ve C.A.B. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.