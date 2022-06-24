Sahte çağrı merkezi kurarak banka müşterilerini dolandıran ve milyonlarca liralık vurgun yapan suç şebekesine yönelik operasyonda 33 şüpheli... Sahte çağrı merkezi kurarak banka müşterilerini dolandıran ve milyonlarca liralık vurgun yapan suç şebekesine yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Sahte çağrı merkezi kurarak banka müşterilerini dolandıran ve milyonlarca liralık vurgun yapan suç şebekesine yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şebeke üyelerinin üçüncü şahıslara kripto borsalarında hesaplar açmak suretiyle paraları kripto para ile transfer ederek milyonlarca lira haksız kazanç sağladıkları anlaşıldı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Banka 3. Sayfa Haberler

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