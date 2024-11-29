Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, görevden uzaklaştırıldı

 Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma: Karşınızda enayi mi var?

Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma! "Karşınızda enayi mi var?"
Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Sahte Borsa Siteleriyle 8.6 Milyon TL Dolandıran 4 Şahıs Gözaltında

Sahte Borsa Siteleriyle 8.6 Milyon TL Dolandıran 4 Şahıs Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da kurulan sahte borsa siteleri aracılığıyla vatandaşlardan 8 milyon 630 bin TL dolandıran 5 kişiden 4'ü gözaltına alındı. Dolandırıcılık olayına dair soruşturma devam ediyor.

Sahte borsa siteleri kurarak vatandaşları 8 milyon 630 bin TL dolandıran 5 şahıstan 4'ü Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yüksek kar vaadiyle 5 şüpheli şahsın kurduğu ve şahısların gönderdiği olduğu linklere tıklayarak sahte borsa sitelerine kayıt yapan çok sayıda vatandaştan 8 milyon 630 bin TL para alındı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yüksek kar vaadiyle dolandırılan vatandaşların şikayetleri üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar çerçevesinde 11 farklı işlemle 8 milyon 630 bin TL para alan 2 şahsın Adana'da, 1 şahsın İstanbul'da, 1 şahsın Bingöl'de ve 1 şahsın ise Mardin'de olduğu tespit edildi. Şahısların adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıstan 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan 1 şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıs, sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
img

Acun yarışmadan kovmuştu, son hali inanılmaz
img

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı? Bahçesaray Belediye Ayvaz Hazır kimdir? Kocaelispor Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaelispor Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı? Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı? Antalyaspor Sivasspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 30 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.