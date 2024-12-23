Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye ziyaretlerimiz bundan sonra artarak devam edecek
Erdoğan ne zaman Suriye'ye gidecek? Kabine sonrası çarpıcı açıklama
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
AK Parti'de tüm gözlerin çevrildiği isim 2. sırada
Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Her gün bin 300 hanenin hakkına girmişler

Sahte Belgelerle Şirketleri Ele Geçiren Suç Örgütü Çökertildi

Sahte Belgelerle Şirketleri Ele Geçiren Suç Örgütü Çökertildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova merkezli gerçekleştirilen operasyonda, sahte belgelerle şirketleri ele geçirip gayrimenkullerini satan suç örgütü çökertildi. Operasyonda 13 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda sahte belge ve silah da ele geçirildi.

Yalova merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sahte belgelerle şirketleri ele geçiren ve gayrimenkullerini satan suç örgütü çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde sahte belgelerle şirketleri ele geçirip gayrimenkullerini satan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yalova merkezli operasyonda İstanbul ve Ordu illerinde toplam 18 adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 32 fişek, 8 gram esrar, 31 adet sahte resmi belge üretiminde kullanılan tarih, unvan ve mühür kaşeleri, 10 adet şirketlerin ele geçirilmesine yarayan sahte karar defteri ve noter evrakı, 41 adet mağdur şirketlere ait muhtelif sahte belge, 3 adet imza sirküleri, 15 adet cep telefonu, 23 adet muhtelif dijital materyal, 2 adet e-imza ve sahte belge üretiminde kullanılan yazıcı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen suç örgütü lideri N.U., E.A., M.A., Y.Ç., M.A., O.S., Y.M., A.K., V.D., Y.E., C.T.K., H.K. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt üyelerinin yanında gizlenen ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. de operasyonda yakalandı.

Öte yandan, örgütün ele geçirdiği 4 firmanın zarar görmemesi için de önlemler alındı. Yalova, Ankara, İstanbul, Antalya ve Bursa'da bulunan yaklaşık 10 milyar lira değerindeki arsaların satışı engellendi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
İstanbul için uykuları kaçıracak 'büyük kıyamet' uyarısı
İstanbul için uykuları kaçıracak "büyük kıyamet" uyarısı
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta

Son Dakika Haberleri

Antalya okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Salı okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Yılbaşında okullar tatil mi? Gençlerbirliği Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gençlerbirliği Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Can Grubu kimin, sahibi kim, bünyesinde hangi şirketler var? Kemal Can kimdir? Başakşehir Kasımpaşa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Can Borcu Emel kim? Can Borcu nerede çekiliyor? Can Borcu konusu ne? Hatayspor Adana Demirspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Can Borcu gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.