Sahte bankacı 12 bin lirasını dolandırdı

Bolu'da kendisini bankacı olarak tanıtan şahıs tarafından 12 bin lirası dolandırılan vatandaş, "Yanlış bir tuşa basmak bütün paramın gitmesine neden oldu" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yaşayan A.S. isimli vatandaşı cep telefonundan arayan M.P., kendisini bankacı olarak tanıttı. A.S.'ye para çektiği sırada yanlış işlem yaparak bireysel emeklilik sistemine kaydedildiğini ve 960 lira borcu olduğunu söyleyen M.P., bazı işlemler yaparak borcundan kurtulabileceğini söyledi. M.P.'nin söylediklerini yapan A.S., telefonu kapattıktan sonra kredi kartından 12 bin lirasının harcandığını gördü. Dolandırıldığını anlayan A.S., cumhuriyet savcılığına giderek şikayetçi oldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "bilişim sistemiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan M.P. hakim karşısına çıktı. Hakkında 11 dolandırıcılık suçundan dosya bulunan M.P., üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

M.P.'nin kendisini dolandırdığını ve cezalandırılmasını istediğini belirten A.S., "Olay günü cep telefonumdan arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. 'Para çekerken yanlış tuşa bastınız ve bireysel emeklilik sistemine kayıt olmuşsunuz. Bu nedenle 960 lira borcunuz oluşmuştur' dedi. Ben de bunu kabul etmedim. Görüşmenin devamında bana bazı işlemler yaptırdı. Cep telefonuma gelen şifreyi yanlış bir tuşa basarak kendisine gönderdim. Telefonu kapattıktan sonra kartımdan 2 bin lira nakit para çekildiğini ve 10 bin liralık da alışveriş yapıldığını gördüm. Yanlış bir tuşa basmak paralarımın gitmesine neden oldu" dedi.

Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. - BOLU