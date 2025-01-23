Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Yangında 12. kattan atlayan Şevval'in annesi, kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı

Acılı anne kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

Sahte Avukatlık Ofisiyle Milyonlarca Lira Dolandırdılar

Sahte Avukatlık Ofisiyle Milyonlarca Lira Dolandırdılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kendisini idari yargı hakimi olarak tanıtan şahıs ve eşi, sahte avukatlık ofisi açarak vatandaşlardan büyük miktarlarda para aldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ANKARA (İHA) – Ankara'da kendisini idari yargı hakimi olarak tanıtan şahıs ve eşi, açtıkları sahte avukatlık ofisiyle vatandaşları milyonlarca lira dolandırdı. Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, emniyet ekipleri tarafından kendisini idari yargı hakimi olarak tanıtan şahıs ve eşinin Çankaya ilçesinde danışmanlık adı altında sahte avukatlık ofisi işlettiği tespit edildi. Şahısların "Davalarınızı kazandırırız", "Sizi işe koyarız" ve "İşinizi çözeriz" gibi vaatlerle vatandaşları milyonlarca lira dolandırdıkları belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri sahibi D.Ş. ile mağdurlara kurucu müdür olarak tanıttığı eşi U.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada 1 adet 9x19 ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 adet fişek, 1 adet hakim cübbesi ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bu sözler muhalefete: Kimse yargıya parmak sallayamaz
img

Üniversite öğrencisi, arkadaşlarının gözü önünden 3. kattan atlayarak intihar etti
img

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.