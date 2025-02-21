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Sahte Avukat ve Katipler Gaziantep'te Yakalandı

Sahte Avukat ve Katipler Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te düzenledikleri sahte kimliklerle kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda sahte kimlik ve avukatlık belgeleri ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenledikleri sahte kimliklerle kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Ekipler, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda sahte kimlikler ile avukatlık belgeleri ele geçirirken kendilerini avukat ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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