Sahte avukat 21 bin 300 lira dolandırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte avukat 21 bin 300 lira dolandırdı

Sahte avukat 21 bin 300 lira dolandırdı

Samsun'da kendisini avukat olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişi telefonla aradığı yaşlı adamı 21 bin 300 lira dolandırdı.

 - Güncelleme:

Samsun'da kendisini avukat olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişi telefonla aradığı yaşlı adamı 21 bin 300 lira dolandırdı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı O.A.'ya (73) kendini avukat olarak tanıtıp korkutup kandırarak hakkında haciz dosyası olduğunu söyleyip 21 bin 300 lira parasını alıp dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam polise şikayette bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmetpaşa Mahallesi Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title