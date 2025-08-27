Sahte Araç Kiralama İlanlarıyla 1 Milyon TL Dolandırıcılık

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da polis, internet üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandıran 8 kişiden 2'sini tutukladı. Ekipler, bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçerek yapılan dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir vatandaşın araç kiralama üzerinden dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemede sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden 948 bin 300 TL'lik vurgun yapıldığını belirledi. Ardından ekipler Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Van, Bursa ve Şanlıurfa'da düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda 8 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
