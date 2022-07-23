Sahte altınlarla alışveriş yapan şahıslar yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte altınlarla alışveriş yapan şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sahte altınlarla alışveriş yapan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, sahte altınlarla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, sahte altınlarla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde farklı tarihlerde, 3 ayrı spot mağazadan sahte altınlar ile alışveriş yapıldığı ve bu sahte altınlar karşılığında ise televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi malzemeler alındığının anlaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda sahte dolarlarla alışveriş yaptığı belirlenen M.Ç. ve S.G., yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title