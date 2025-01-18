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Sahte Altın Satmaya Çalışan 4 Kişi Tutuklandı

Sahte Altın Satmaya Çalışan 4 Kişi Tutuklandı
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Bursa'da 129 sahte gram altını piyasa sürmek isteyen 4 kişi, kuyumcuların ihbarı üzerine gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Sahte altınları satmaya çalıştılar, önce kameraya sonra polise yakalandılar

129 sahte gram altını piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler tutuklandı

BURSA - Bursa'da 129 sahte gram altını piyasaya sürmek isteyen 4 kişi, altınların sahte olduğundan şüphelenen kuyumcular tarafından ihbar edildi. Polis ekiplerinin çalışmalarıyla şüpheliler Gemlik ve İstanbul'da yakalandı. Sahte altınları satma çabası da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 kuyumcunun ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla şüphelilerin sahte altın satmaya çalıştığı Gemlik ilçesinde 2 kuyumcuya gitti. Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerini tespit etti. Yapılan operasyonla A.A. ile A.Ç.'yi Gemlik ilçesinde, S.A. ve V.E.'yi de İstanbul'daki evlerinde yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, kuyumculara satılmak üzere hazır hale getirilmiş 400 bin lira değerinde 129 adet gram altın ele geçirildi. İstanbul'daki şüpheliler, ekipler tarafından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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