Sahte altın satarak sarrafları dolandıran kadın yakalandı

Kayseri'de sarrafları sahte altın satarak dolandıran kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, E.Y.; Cumhuriyet Mahallesi Sarraflar Çarşısı'nda bulunan bir kuyumcuya sahte altın zincir bozdurdu. Altınların sahte olduğunun anlaşılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatarak şüpheli E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan araştırmalarda E.Y.'nin şehirdeki 6 ayrı kuyumcuya sahte zincir verdiği ve toplam 86 bin 520 TL para aldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ