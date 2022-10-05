Sahte altın satan dolandırıcı tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta iki farklı kuyumcuya sahte altın sattığı tespit edilip yakalanan bir kişi tutuklandı. Kahramanmaraş'ta iki farklı kuyumcuya sahte altın sattığı tespit edilip yakalanan bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde iki farklı kuyumcuya sahte altın satılması sureti ile meydana gelen Faili Meçhul Dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.A.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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