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Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı

Zonguldak'da bir kuyumcu sahte altın kaplama dişle 3 bin 500 TL dolandırıldı.

Zonguldak'da bir kuyumcu sahte altın kaplama dişle 3 bin 500 TL dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Hükümet Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu esnafı iş yerine gelen bir kişi, elindeki altın kaplama dişleri bozdurmak istediğini söyledi. Şahıs, cebindeki 5 dişten birini Kuyumcu esnafa uzattı. Kuyumcunun yaptığı incelemede dişin altın olduğunu belirledi. Dişi geri alan ve satmakta kararsız olduğunu söyleyen şüpheli el çabukluğuyla gerçek altını cebindeki sahtelerle değiştirip, kuyumcuya 5 sahte kaplama dişi geri verdi. Karşılığında 3 bin 500 TL verdikten sonra Müşterinin gitmesinin ardından daha dikkatli şekilde dişi inceleyen Kuyumcu, sahte olduğunu anladı. Kuyumcu hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis, güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Hükümet 3. Sayfa Haberler

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