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Sahte alkolden etkilenen 2 kişi daha tedavi altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Sahte alkolden etkilenen 2 kişi daha tedavi altına alındı

Van'da 4 kişinin hayatını kaybettiği sahte alkolden tüketen 2 kişi daha hastanede tedavi altına alındı.

Van'da 4 kişinin hayatını kaybettiği sahte alkolden tüketen 2 kişi daha hastanede tedavi altına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ağustos 2022 günü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sahte alkol kullanımı şüphesiyle bazı kişilerin tedavi altına alındığı bildirilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde, kendisi de alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi görmekte olan 1 şüpheli hakkında işlem yapılmış, alınan ilk beyanlar doğrultusunda, vatandaşlarımızın il dışından getirilen malzemeler ile imal edilen sahte alkolü tükettikleri anlaşılmıştır. Sahte alkol kullanımı şüphesiyle 8 vatandaşımız Van Bölge Eğitim ve Araştırma

Hastanesinde tedavi altına alınmış, aralarında hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin eden şahsın da bulunduğu 2 vatandaşımız 21 Ağustos 2022 günü, ayrıca aynı gün saat 19.00 sıralarında alınan ihbar üzerine gidilen İpekyolu ilçesinde bulunan bir ikamette ise sahte alkol tükettiği değerlendirilen 2 vatandaşımız olmak üzere olayla ilgili toplam 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Halen hastanede bulunan 6 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Konuyla ilgili varsa başka şüpheli ve kullanıcı şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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