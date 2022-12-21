Sahte alkol üreten baba ve 2 oğlu yakalandı

Aksaray'da yılbaşı öncesi sahte alkol üretimine yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, alkol üretimi yapan ve satan baba ve 2 oğlunu gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 70 litre sahte alkol, tabanca ve metal el detektörü ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir köyünde 3 ayrı ikamete yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, her yıl yılbaşı öncesi yaşanan sahte alkol ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla kent genelinde sahte alkol üretimi ve satışına yönelik çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 3 şahsın sahte alkol üretimi yaptığını tespit etti. Yunus A. (39), Sedat A. (33), Rıza A. (72) isimli baba ve 2 oğlunu takibe alan jandarma KOM ve Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye bastı. İlçede 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda baba ve 2 oğlu yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 70 litre sahte alkol, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet metal el detektörü ve 5 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken baba ve oğulları sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - AKSARAY