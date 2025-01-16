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Sahte Alkol Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor

Sahte Alkol Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor
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İstanbul'da sahte alkolden zehirlenen 83 kişi hastaneye kaldırılırken, 31 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı ve 6'sı sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul'da 31 kişinin hayatını kaybettiği sahte alkol soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haseki Ek Hizmet Binası'na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul'un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere başta olmak üzere sahte alkolden zehirlenen 83 kişi hastaneye kaldırılırken, 31 kişi de hayatını kaybetmişti. Sahte alkolden ölümlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonların ardından 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haseki Ek Hizmet Binası'na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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