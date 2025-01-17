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Sahte Alkol Soruşturmasında 3 Tutuklama

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İstanbul'da 38 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte alkol soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte alkol soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli 'den 3'ü tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da 38 kişinin hayatını kaybettiği sahte alkol soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere başta olmak üzere birçok ilçede sahte alkolden zehirlenen 88 kişi hastaneye kaldırılırken, 38 kişi de hayatını kaybetmişti. Sahte alkolden ölümlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonların ardından 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü T.P., M.D., ve C.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli M.K., S.Y., ve E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte alkol soruşturma kapsamında toplam tutuklu bulunanların sayısı 9'a yükseldi.

Sahte Alkol Soruşturmasında 3 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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