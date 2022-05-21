Sahte ABD doları operasyonu: 1 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte ABD doları operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sahte ABD doları operasyonu: 1 tutuklama

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda 50 dolarlık banknotlar halinde toplam bin 650 dolar sahte para ele geçirildi, olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda 50 dolarlık banknotlar halinde toplam bin 650 dolar sahte para ele geçirildi, olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri esnaflara sahte para veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelinin yapılan üst aramalarında 33 adet sahte 50 ABD Doları olmak üzere toplam bin 650 ABD Doları ele geçirildi. Daha önce de farklı illerde sahte para olayına karıştığı tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Antalya, dolar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title