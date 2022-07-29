Sahte 32 bin TL ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Sahte 32 bin TL ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Sahte 32 bin TL ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta bir otomobil içinde yapılan aramada sahte 32 bin TL ele geçirilirken araç içerisindeki 1 kişi de tutuklandı.

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Uşak'ta bir otomobil içinde yapılan aramada sahte 32 bin TL ele geçirilirken araç içerisindeki 1 kişi de tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, edinilen istihbarat doğrultusunda kent merkezinde bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan arama çalışmasında araç içerisinde sahte,32 bin 800 TL para çıkarken araç içerisindeki 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Uşak 3. Sayfa Haberler

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