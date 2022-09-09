Sahte 10 bin dolarla yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince bir şahıs üzerinde yapılan aramada sahte 10 bin dolar ele geçirildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince bir şahıs üzerinde yapılan aramada sahte 10 bin dolar ele geçirildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parada sahtecilik ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, M.S. isimli şahıs takibe aldı. M.S. üzerinde yapılan aramada 100 adet sahte 100 dolar (182 bin 300 TL) ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken şahıs ise gözaltına alındı. (Cihan Atik - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler

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