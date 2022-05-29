Sahipsiz köpekler 5 yaşındaki çocuğa saldırdı - Haberler

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Sahipsiz köpekler 5 yaşındaki çocuğa saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahipsiz köpekler 5 yaşındaki çocuğa saldırdı Zonguldak'ın Devrek ilçesinde başıboş gezen sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı.

Sahipsiz köpekler 5 yaşındaki çocuğa saldırdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde başıboş gezen sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı.

Devrek ilçesinde evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Poyraz Çınar Çiloğlu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vücudunda çeşitli yaralar oluşan küçük çocuk, saldırının şokunu yaşadı. Anne Nurşah Çiloğlu, "Benim çocuğum evimin önünde oynarken köpeklerin saldırısına uğradı. Bu kadar kolay olmamalı. Defalarca ekiplere bilgi verdiğimiz halde köpekler sokaklarda dolaşıyor. Bugün benim oğlum, yarın başka bir çocuk. Kimse zarar görmesin. Özellikle ilçe merkezinde sürüler halinde gezen sokak köpekleri ilgililer tarafından hiçbir tedbir alınmadığı için vatandaşların, özellikle de küçük çocukların korkulu anlar yaşamasına neden oluyor" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Cumhuriyet alanında ve diğer sokaklarda sürüler halinde dolaşan sokak köpeklerine karşı çözüm bulunması için yetkilileri göreve davet eden Çiloğlu, "Yetkililere şikayet ettiğimiz halde hiçbir önlem alınmadı. Dün aynı sokak ve mahallede arkadaşıma köpekler saldırdı. Bizler köpeklerin elinden zor kurtardık. Arkadaşım hala olayın etkisinde, bizler gerekli adli işlemleri başlattık. Bir daha kimsenin canı yanmasın, lütfen önlem alınsın" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - 3. Sayfa

Zonguldak oyunlar Devrek Çınar 3. Sayfa Haberler

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