Şahin avlayan şahıslara 70 bin TL ceza

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; şahin avladığı belirlenen 2 kişiye 70 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Methiye Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında şahin avcılığı yaptığı tespit edilen A.A.H. ve R.Ş. yakalandı. Yakalanan şahıslar; ellerindeki 5 adet şahin ile birlikte av koruma ekiplerine teslim edildi. A.A.H. ve R.Ş.'ye av koruma ekipleri tarafından 70 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ