Sahilde ölü bulunan çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahilde ölü bulunan çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sahilde ölü bulunan çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Büyükçekmece'de sahilde ölü bulunan karı kocanın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de sahilde ölü bulunan karı kocanın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahilinde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu Batyr H., (34) tartıştığı eşi Nargül D.'yi (31) iple boğduktan sonra kendi de intihar etmişti. Karı kocanın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Bugün otopsi işlemleri biten cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan karı kocanın cenazeleri Küçükçekmece gasilhanesine götürüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu, Büyükçekmece, Adli Tıp, Otopsi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title