Sahilde kadın cesedi bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu.

Olay, 09.50 sıralarında 60 Evler Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş cansız kadın bedeni gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin 20'li yaşlarında bir gence ait olabileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.